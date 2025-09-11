Ha quasi raggiunto il traguardo fissato a sedicimila euro la raccolta fondi avviata nella giornata di mercoledì dalla sindaca di Lesmo per la famiglia di Mamadou Touré, vittima di un incidente sul lavoro a Monza. In una sola giornata l’iniziativa di Sara Dossola con Avis comunale Lesmo, Fiom Cgil Brianza e Parrocchia Santa Maria Assunta di Lesmo ha raggiunto quasi 14mila euro (13.915 alle 22.30 di giovedì 11 settembre). Oltre 250 donazioni per aiutare la famiglia di Touré, operaio di 48 anni morto in un’azienda metalmeccanica di via Mauri dove lavorava da 25 anni. Fra queste quella di 1000 euro della Fiom Cgil Brianza. Tourè lascia la moglie e quattro figli in età scolare.

Morto sul lavoro a Monza: più di 13mila euro per la raccolta del Comune di Lesmo, «speranza e fiducia»

“Grazie di cuore a tutti per la straordinaria diffusione – ha commentato Dossola in serata, prima che la cifra crescesse ancora – in una sola giornata abbiamo raccolto oltre 11.000 euro di donazioni. Questa risposta così generosa dell’intera comunità mi riempie il cuore di speranza e di fiducia“.