Morto sul lavoro a Monza: assemblea straordinaria nella azienda della tragedia

Assemblea straordinaria dei lavoratori alla Gusberti Marcello s.r.l. – Gusmar & Sella Valves di Monza dove lunedì ha perso la vita a causa di un infortunio un operaio 48enne di Lesmo. A convocarla è stata la Fim Cisl, Federazione italiana metalmeccanici di Monza Brianza e Lecco. Una assemblea, spiega il sindacato: “per stare vicino ai lavoratori e discutere le misure da adottare anche di natura solidale”.

Fim Cisl Monza Brianza Lecco, assemblea dei lavoratori in via Mauri

La Federazione, intervenuta per voce della operatrice Francesca Melagrana, ha espresso cordoglio – “In questo momento di lutto, il nostro pensiero va alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questa terribile perdita” – e “sollecitato maggiore attenzione alle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro”. “Eventi come questo ricordano che la tutela della vita e della salute dei lavoratori deve essere sempre la priorità assoluta – aggiunge – Chiediamo all’azienda e alle autorità competenti di avviare tutte le indagini necessarie per accertare le cause dell’incidente e garantire che simili tragedie non si ripetano”.

Prevenzione, formazione e cultura della sicurezza sono i tasti su cui preme FIM CISL Monza Brianza Lecco, che “non si stancherà mai di invitare tutte le realtà aziendali a rafforzare le misure di prevenzione e formazione, promuovendo una cultura della sicurezza che metta al centro il benessere dei lavoratori”.