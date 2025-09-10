Morto sul lavoro a Monza, Lesmo promuove una raccolta fondi

La comunità di Lesmo unita nel dolore per la morte di Mamadou Touré, vittima sul lavoro dell’incidente di lunedì 8 settembre nell’azienda Gusmar in via Mauri a Monza.

Il Comune promuove una raccolta fondi a sostegno della famiglia, moglie e quattro figli, al fianco di Avis comunale Lesmo, Fiom Cgil Brianza e Parrocchia Santa Maria Assunta di Lesmo

“Chiunque voglia contribuire può effettuare una donazione – scrive il Comune – Ogni gesto, piccolo o grande, sarà un segno concreto di vicinanza e solidarietà. Insieme, come comunità, possiamo trasformare il dolore in sostegno e testimoniare che nessuno è lasciato solo”.