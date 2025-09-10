Un ponteggio pericoloso e un impianto elettrico non conforme. Nei giorni in cui la sicurezza sul lavoro è tornata prepotentemente in primo piano a causa dell’incidente mortale di via Mauri, gli agenti della polizia locale di Monza con Ats hanno sospeso un cantiere edile a San Giuseppe dopo aver riscontrato irregolarità e applicato quindi le leggi sulla sicurezza sul lavoro.

Monza, sicurezza sul lavoro: sospeso un cantiere edile a San Giuseppe, anche un ponteggio pericoloso e senza progetto

Gli agenti durante un controllo hanno rilevato “la presenza di un ponteggio pericoloso installato senza progetto e di un impianto elettrico privo di conformità”.

A seguito dell’ispezione è stata sospesa l’attività del cantiere fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza, ha aggiunto il Comune. «I controlli – sottolinea l’assessore Ambrogio Moccia – sono un segno della continua attenzione dell’amministrazione e degli agenti della polizia locale nel tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini».