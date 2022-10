Morto all’improvviso a 53 anni: Limbiate ha dato l’addio a Mauro Picozzi, allenatore della Asd

Che lo sport non fosse solo “movimento” Mauro Picozzi lo ha avuto bene in mente per tutta la sua vita. Scomparso improvvisamente a 53 anni, lasciando moglie e due figli, mercoledì 5 ottobre, il funerale è stato celebrato mercoledì 12 nella chiesa di san Giorgio a Limbiate e ha visto una partecipazione straordinaria, da parte di ragazzi, adulti e anziani della città. Questo perché Picozzi si è speso in diverse realtà, ma partendo sempre dalla considerazione che lo sport ha innanzitutto una funzione sociale. Il punto di arrivo di un lavoro di studio e pratica durato anni è stato la creazione della Extra Limbiate Multisportiva, l’associazione dilettantistica limbiatese nata con lo scopo di fornire attività sportive gratuite per tutti e campus estivi in particolare per i più giovani.

Limbiate, addio a Mauro Picozzi: il saluto della società sportiva

Sempre a contatto con i ragazzi ha allenato i giovanissimi della società calcistica Asd Limbiate, che lo ricordano con affetto, come testimonia anche il comunicato rilasciato dal presidente Cosimo Infante dopo la scomparsa del mister «L’Asd Limbiate, in tutte le componenti, è vicina al dolore di tutti quelli che amavano e conoscevano Mister Mauro Picozzi, Allenatore scomparso questa notte. Se ne va a soli 53 anni un Mister apprezzato, un grande uomo. Se ne va un allenatore giovane e innamorato del suo lavoro. L’Asd Limbiate abbraccia la famiglia».

Addio a Mauro Picozzi a Limbiate, era professore di educazione fisica

Molti cittadini se lo ricordano attivo nell’organizzazione di corso per ragazzi disabili presso la piscina comunale, a riprova della sua sensibilità per il sociale e per l’idea di sport come attività che serve alla comunità tutta. Del resto questa attenzione particolare gli era forse stata trasmessa da papa Eugenio, presidente del Gruppo sportivo disabili, una realtà che Mauro aveva quindi frequentato molto. Senza parlare della passione trasmessa ai suoi studenti, dal momento che Picozzi era professore di educazione fisica e che ha provato a portare anche in consiglio comunale, dove era stato eletto qualche anno fa. Limbiate perde troppo presto una risorsa preziosa e una persona ricordata con affetto da tutte le realtà cittadine dove Picozzi ha portato il suo entusiasmo e la sua missione