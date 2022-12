Morte di Papa Benedetto XVI e le reazioni politiche

La scomparsa di Papa Benedetto XVI ha generato diverse reazioni anche nel mondo politico.

Morte di Papa Benedetto XVI e le parole del presidente Sergio Mattarella

Immediato l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La morte del Papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l’Italia. La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunità e l’intera comunità internazionale. Con dedizione ha continuato a servire la causa della sua Chiesa nella veste inedita di Papa emerito con umiltà e serenità. La sua figura rimane indimenticabile per il popolo italiano. Intellettuale e teologo ha interpretato con finezza le ragioni del dialogo, della pace, della dignità della persona, come interessi supremi delle religioni. Con gratitudine guardiamo alla sua testimonianza e al suo esempio”

Morte di Papa Benedetto XVI e le parole del premier Giorgia Meloni

La prima a twittare un messaggio di cordoglio è stata la premier Giorgia Meloni: “Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero”.

Morte di Papa Benedetto XVI e le parole del presidente Attilio Fontana

Il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: “La Lombardia si unisce al cordoglio e alla preghiera per la morte del Papa Emerito, Benedetto XVI. Riposa in pace”.

Morte di Papa Benedetto XVI e le parole di Matteo Salvini

Parole a cui ha fatto eco anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini scrivendo sul suo profilo Twitter: “Carissimo #Papa #BenedettoXVI, Ti ringraziamo per il tuo Pontificato Illuminato, per la Speranza che hai donato, per la Forza delle tue parole, per il Coraggio con cui hai difeso vita e radici. Preghiamo per Te, nella certezza che accompagnerai il nostro cammino”.

Morte di Papa Benedetto XVI e le parole di Enrico Letta

Non sono mancate le dichiarazioni di Enrico Letta segretario del Pd: “Con la scomparsa di Papa #BenedettoXVI Roma, l’Italia e il mondo intero perdono un protagonista assoluto. Un grande uomo di fede e di pensiero. Un innovatore. La sua scelta delle dimissioni cambierà per sempre la storia della #ChiesaCattolica. Tutti dobbiamo essergli riconoscenti”.