Il mondo piange Benedetto XVI: il Papa emerito si è spento a 95 anni

Il 2022 si chiude a livello mondiale con la notizia di un lutto gravissimo. Alle 9.34 dell’ultimo giorno dell’anno solare, si è spento infatti Benedetto XVI, il Papa emerito, 95 anni festeggiati in aprile, le cui condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. A dare la comunicazione, con una nota, è stato Matteo Bruni, direttore della sala stampa della Santa sede.

Benedetto XVI: la sua biografia

Joseph Aloisius Ratzinger, teologo ed intellettuale finissimo, era nato a Marktl Am Inn, in Germania, il 16 aprile 1927. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1951 dal cardinale Michael von Faulhaber, nominato arcivescovo il 24 marzo 1977 da Papa Paolo VI e creato cardinale il 27 giugno 1977 sempre da Giovanni Battista Montini, è stato arcivescovo di Monaco di Baviera tra il 1977 ed il 1982. Il 25 novembre 1981 è stato scelto da Papa Giovanni Paolo II come prefetto della congregazione per la dottrina della fede.

Benedetto XVI: la sua esperienza come Pontefice

Dopo la scomparsa del Pontefice polacco, avvenuta il 2 aprile 2005, il 19 aprile dello stesso anno è stato scelto come suo successore dal collegio cardinalizio, settimo tedesco a guidare la chiesa cattolica nella storia. L’11 febbraio 2013 ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico, diventate effettive il 28 febbraio. Da allora, ha vissuto sempre in Vaticano, nella Mater Ecclesiae.

Benedetto XVI: giovedì 5 i funerali in San Pietro

La salma di Benedetto XVI sarà esposta nella basilica di San Pietro da lunedì 2 gennaio 2023, così da consentire l’omaggio dei fedeli. La cerimonia funebre, presieduta da Papa Francesco, è invece prevista giovedì 5 gennaio, alle 9.30.