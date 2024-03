Monza, il depuratore di San Rocco sarà interrato: il primo in Italia, il progetto di ampliamento

Sarà il primo impianto del genere in Italia quello realizzato da Brianzacque per ampliare il depuratore di San Rocco a Monza. L’opera interrata, dal valore di circa 35 milioni di euro, è stata presentata venerdì 22 marzo, in occasione della giornata mondiale dell’acqua.

Monza, il depuratore di San Rocco sarà interrato: innovazione e rigenerazione

«Il progetto – ha spiegato il presidente Enrico Boerci – è figlio della voglia della nostra azienda di arrivare preparata al 2030, quando entreranno in vigore le nuove direttive europee sul trattamento delle acque reflue».

La società pubblica, ha aggiunto, ha puntato sul binomio innovazione e rigenerazione urbana studiando un comparto di ossidazione biologica che utilizzerà una tecnologia innovativa basata su biomasse aerobiche granulari, già adottata in Irlanda, Olanda e Portogallo e testata per dieci mesi dai tecnici brianzoli.

Monza, il depuratore di San Rocco sarà interrato: sei vasche ipogee, i numeri

Nelle sei vasche interrate del nuovo comparto che occuperà 3.840 metri quadri, ovvero meno del 7% della superficie dell’attuale impianto, sarà trattato il 30% dell’acqua depurata oggi: la nuova tecnologia, hanno assicurato i progettisti, consentirà di migliorare la qualità dell’acqua immessa nel Lambro «che nei periodi di secca diventa quasi un affluente», riducendo i consumi di energia, con una produzione di odori praticamente nulla. I lavori dovrebbero partire nel 2025 e terminare nel 2028.

L’intervento permetterà di riqualificare l’area vicina al bocciodromo e al centro sportivo Chiolo Pioltelli in cui un tempo venivano trattati i rifiuti speciali: «Costruiremo un paesaggio nuovo su quello che sarà un vero tetto verde – ha precisato Giulio Senes del dipartimento di scienze agrarie e ambientali dell’Università degli Studi di Milano – non sarà solo bello ma anche fruibile» grazie alla vegetazione e alla serra pensata come punto di accoglienza di scolaresche e utenti.

Monza, il depuratore di San Rocco sarà interrato: il sindaco Pilotto e la soddisfazione della politica

«Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto – ha commentato il sindaco Paolo Pilotto – in quanto è un esempio di opera industriale in grado di riqualificare l’ambiente».

«Potrà diventare un modello in Italia – ha notato il presidente della Provincia Luca Santambrogio – la Brianza farà da apripista sulla via della sostenibilità».

L’azienda, ha riflettuto il vicepresidente Gilberto Celletti, è in grado di tagliare nuovi traguardi anche grazie «all’energia emotiva» del cda.

«La strategia di Brianzacque è lungimirante – ha constatato il presidente del consiglio regionale Federico Romani – questa è la strada che dovremmo percorrere insieme».

Il piano ha raccolto il plauso dei consiglieri brianzoli al Pirellone: il lavoro svolto dalla partecipata, secondo il capogruppo di Forza Italia Fabrizio Figini, è motivo di orgoglio mentre per Martina Sassoli di Lombardia Migliore «L’ambizione di innovatività di Brianzacque è sempre più sorprendente». L’ampliamento del depuratore è «ecologista in modo concreto» per il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta che ha auspicato l’avvio di interventi sul sistema delle rogge e delle bevere da parte della Regione. «In consiglio – ha concluso il democratico Gigi Ponti – siamo pronti ad approvare la norma con cui affidare alle società partecipate la gestione del reticolo idrico secondario».