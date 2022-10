Monza: vigili del fuoco al parco Ronchi per mettere in sicurezza un grosso albero pericolante

Intervento straordinario dei Vigili del fuoco di Monza lo scorso giovedì 13 ottobre. Un mezzo è intervenuto intorno alle 18.30 in via Tazzoli, nel quartiere San Fruttuoso, per mettere in sicurezza un albero pericolante che si trova all’interno del parco pubblico Ronchi, che confina proprio con via Tazzoli. Il camion dei Vigili del fuoco si è posizionato a ridosso della rete che delimita il perimetro del parco e ha azionato il cestello elevatore che ha scavalcato la recinzione fino a raggiungere i rami più alti dell’albero. Alcuni dei rami che si trovavano sulla sommità della pianta sono stati rimossi.

L’albero interessato dall’intervento

Vigili del fuoco a Monza per mettere a sicurezza un albero nel parco frequentato dai bambini

Da tempo i residenti e gli abituali frequentatori del parco, soprattutto mamme con bambini, hanno notato e segnalato la presenza di quest’albero di alto fusto ma la cui chioma ormai da mesi è completamente secca, così come i rami, segno di un’evidente sofferenza della pianta. Dal momento che il parco è molto frequentato anche durante l’orario scolastico dagli alunni della scuola primaria Alfieri che si trova proprio di fronte all’ingresso del Ronchi, i Vigili del fuoco hanno ritenuto utile un intervento per valutare l’eventuale pericolosità e lo stato di sicurezza della pianta. Trattandosi di un parco pubblico è probabile che la richiesta di verifica sia stata sollevata proprio dagli uffici comunali. L’intervento dei Vigili del fuoco, che non è passato inosservato, è durato all’incirca un’ora.