Si frattura in casa a Lissone, intervento speciale dei vigili del fuoco

Un incidente domestico come tanti ne capitano, un intervento eccezionale per portare i soccorsi. È successo poco prima di mezzogiorno a Lissone, in via Nazario Sauro, in centro, dove il 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che una donna di poco meno di 60 anni è caduta in casa procurandosi la rottura del femore.

I soccorsi a Lissone

Si frattura in casa, la barella calata dal settimo piano

Fino a qui, malauguratamente, tutto rientra nella quotidianità, ma di fuori dell’ordinario è stato l’intervento dei soccorritori, che ha attirato anche l’attenzione del vicinato. L’appartamento al settimo piano – i soccorsi sono stati allertati dai parenti presenti nell’abitazione – e le condizioni hanno imposto una strategia specifica per il trasporto in ospedale (il San Gerardo di Monza). Sul posto ambulanza e automedica e i vigili del fuoco di Lissone e Monza, che con l’autoscala hanno imbrigliato la paziente in una barella speciale ancorata a un un pompiere con cui poi entrambi si sono calati fino a terra.