Dalla Regione 153mila euro per i distaccamenti dei vigili del fuoco della Brianza

Due milioni di contributo regionale alle Onlus che sostengono i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco: per la Brianza sono stati assegnati 153.497 euro per finanziare cinque distaccamenti, Carate Brianza (31.560 euro), Lazzate (40.000 euro), Lissone (31.880 euro), Seregno (35.000 euro) e Vimercate (15.056 euro). A darne notizia Alessandro Corbetta, Consigliere regionale della Lega, in merito ai contributi stanziati dall’Assessorato regionale al territorio e protezione civile.

Contributi per i distaccamenti dei vigili del fuoco in Brianza: “Potranno dotarsi di nuovi messi e strumentazioni”

“La Lombardia – afferma Corbetta – è l’unica Regione a sostenere un progetto così strutturato nei confronti del mondo del volontariato e dei Vigili del Fuoco, realtà fondamentali che vanno sostenute come valore primario, in particolare nelle situazioni di emergenza. I distaccamenti volontari con questo nuovo finanziamento potranno dotarsi di nuovi mezzi e strumentazioni tecniche necessarie per migliorare le condizioni operative”.