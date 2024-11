Monza: viale Regina Margherita sotto i ferri, asfaltature notturne dal 19 novembre

Attenzione a Monza durante le ore serali e notturne per i lavori di asfaltatura previsti in viale Regina Margherita dal 19 novembre al 22 novembre nell’orario compreso dalle 20 e le 6.

Monza: viale Regina Margherita sotto i ferri, divieti previsti

Previsto il divieto di circolazione nel tratto compreso tra le vie Verdi e Boccaccio. Qui è vietata anche la sosta.

“I residenti, i mezzi di pronto soccorso e comunque autorizzati potranno accedere in via Grossi, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, con entrata e uscita dall’intersezione T. Grossi/D. Alighieri”, informa una nota del Comune.

Attenzione a maggior ragione perché viene istituito il doppio senso di circolazione in via Grossi a partire da via Alighieri fino al limite del cantiere. Istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

Previsto il restringimento di carreggiata, nel tratto compreso tra via Boccaccio e viale Cesare Battisti.