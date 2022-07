Monza: uomo in pericolo sul ponte di viale Stucchi, intervento di forze dell’ordine e soccorsi

L’allarme per un uomo in una situazione di pericolo in viale Stucchi è scattato poco prima delle 6.30 di domenica 17 luglio. Verso il ponte di Santalbino, quello a scavalco da Brugherio verso il cimitero di Monza, si sono portati quindi gli agenti della Questura di Monza, un’ambulanza e sono stati allertati anche i vigili del fuoco. Chi era in auto sul viale ha visto un uomo sporgersi pericolosamente, dando l’impressione di voler lasciarsi cadere. L’intervento dei poliziotti è stato provvidenzale per risolvere la situazione e trarre in salvo l’uomo, 43 anni. Le operazioni sono state osservate con apprensione anche da chi percorrendo il viale si è trovato in coda sulla strada chiusa per sicurezza.