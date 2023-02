Monza, una classe digitale per l’Elisa Sala: come funzionerà

La scuola media Elisa Sala di Monza proiettata verso il futuro. Partirà il prossimo anno la “classe digitale” un nuovo progetto che vuole rendere la scuola sempre più innovativa e vicina agli studenti. Se i ragazzi sono nativi digitali il percorso scolastico deve essere al passo, per questo il corpo docenti è coinvolto in prima persona in questi nuovo progetto.

Monza, una classe digitale per l’Elisa Sala: competenze digitali

«Sono alcuni anni che la scuola è sempre più orientata al digitale – spiega Katia Ruocco, dirigente del plesso – ora con i finanziamenti del Pnrr possiamo dare quella spinta verso la digitalizzazione con nuove metodologie didattiche che ci aiutano al superamento della didattica tradizionale. Tutto questo è possibile grazie ad un corpo insegnanti che, per primi, si spendono nella formazione».

Questo progetto si inserisce nel quadro generale di rinnovamento dell’intero istituto, iniziato con la verticalizzazione del curriculum a cui ora si aggiungono le competenze digitali.

«In questi anni i ragazzi sono cambiati tanto – prosegue Simona Valcamonica, referente per progetto – e noi ci stiamo adattando cambiando nostro modo di insegnare, non basta più la tradizionale lezione frontale dobbiamo essere capaci di catturare la loro attenzione. L’idea della classe digitale sarà alla portata di tutti, il team di matematica e informatica ha già seguito il corso di formazione».

Monza, una classe digitale per l’Elisa Sala: percorso di innovazione digitale dell’istituto

Questo progetto si inserisce nel percorso di innovazione dell’intero istituto, come le certificazioni Ecdl, visto che la scuola è test-center o i diversi progetti extra curriculari nelle ore pomeridiane, dal potenziamento delle lingue al corso di latino, ad esempio.