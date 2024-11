Un compleanno da festeggiare per il Centro Mamma Rita di Monza con gli amici per raggiungere un importante obiettivo nel 2025: aprire un alloggio per rendere autonome le mamme sole.

Monza: una cena speciale (e tante idee) per i nuovi piani di Mamma Rita, 60 anni del centro di via Lario

Un progetto ambizioso ma necessario per rispondere alle esigenze del territorio e ridare fiducia in sé stesse alle donne sole e con figli che hanno bisogno di ricostruire il proprio ruolo genitoriale. Il 2024 è l’anno del 60esimo del centro di via Lario e i festeggiamenti sono anche l’occasione per rilanciare le progettualità.

«Dall’inizio di quest’anno abbiamo notato che le richieste di accoglienza da parte di mamme con bambini sono impari rispetto alle risorse – spiega sorella Patrizia Pirioni, referente del centro – Il nostro territorio ha un grande bisogno di questo tipo di supporto. Vorremmo riuscire a passare dall’accoglienza h24 a una modalità che preveda una diminuzione delle necessità delle madri, che riescano a riacquistare la loro competenza genitoriale: per questo abbiamo pensato a un alloggio che le accompagni in questo percorso di ricostruzione della propria autonomia».

Monza: una cena speciale (e tante idee) per i nuovi piani di Mamma Rita, la cena (sold out) con gli “Amici”

A sostenere quest’importante progetto sono tornati gli “Amici del Mamma Rita” un gruppo che, già dallo scorso anno è accanto alle sorelle e, con diversi eventi, le sostiene. Per il 60esimo, gli “Amici” hanno organizzato una cena mercoledì 6 novembre allo Sporting Club già sold out, una serata in cui solidarietà e divertimento andranno di pari passo grazie al sostegno concreto di molti personaggi: dall’artista Andy Bluvertigo, al fotografo Maurizio Galimberti, al pittore Gianluca Patti, senza dimenticare i sostenitori come BrianzAcque, il Cittadino (media partner), tante aziende monzesi e associazioni di categoria.

«C’è tanta riconoscenza e vicinanza per l’opera che le sorelle portano avanti da 60 anni – dice Martina Sassoli, consigliera regionale – da parte di tutta la città. Sono tanti gli amici di questa realtà che tanto ha fatto e continua a fare per chi è in difficoltà, da BrianzAcque con il presidente Enrico Boerci, a Andy che ha risposto con il cuore oltre che con la sua capacità artistica. Il vero cuore pulsante di tutto sono sorella Patrizia e Valentina Gandini, responsabile dei progetti del Centro».

Monza: una cena speciale (e tante idee) per i nuovi piani di Mamma Rita, “lavorare insieme”

Lavorare insieme, questo il segreto, per raggiungere obiettivi così ambiziosi ma fondamentali per l’intero territorio. «Da sempre siamo attenti ai bisogni del nostro territorio – continua Enrico Boerci, presidente di Brianzacque – Tutta l’azienda è vicina a questo progetto del Centro. Cerchiamo di dare il nostro contributo alla crescita educativa di ragazzi nati in situazioni di difficoltà e offrire loro la possibilità di costruirsi un futuro migliore».

«Da monzese sono nato sentendo parlare del Mamma Rita come del luogo in cui si fa del bene – prosegue Andy – poter partecipare e contribuire, con il sorriso, a una realtà così profonda è un’esperienza di grande crescita. Vedere quel che fanno le Sorelle è un grande esempio per me». L’obiettivo di quest’anno è raccogliere 20mila euro.