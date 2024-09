In occasione dei suoi primi sessant’anni il centro Mamma Rita di Monza ha lanciato la proposta di un concorso di composizioni artistiche e letterarie rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori di Monza e della Brianza.

Monza: un concorso per gli studenti per i 60 anni di Mamma Rita, il tema della cura e l’incontro con Pellai

Il tema scelto è quello della cura e per meglio stimolare la fantasia dei partecipanti e avviare una riflessione sulla tematica è previsto un incontro con Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva, educatore e saggista.

«Esistono valori essenziali per la vita umana ed esistono persone capaci di viverli – spiegano dal Centro di via Lario – La cura rientra fra questi perché per realizzare il nostro essere dobbiamo avere cura di noi, degli altri e del mondo. Il concorso quindi mira a portare l’attenzione e a stimolare la riflessione sul tema del prendersi cura e del diritto alla cura nell’infanzia e nell’adolescenza».

Un concorso letterario che vuole essere un’occasione collettiva di riflessione ma anche la possibilità per il Centro Mamma Rita di rinsaldare i legami con il territorio, a sessant’anni dalla sua fondazione.

Monza: un concorso per gli studenti per i 60 anni di Mamma Rita, la storia del centro

La struttura educativa avviò le attività a favore dei bambini, dei giovani e delle famiglie a Monza nel 1964. Il centro da sempre è gestito dall’istituto religioso delle Minime oblate del cuore immacolato di Maria, che ha sviluppato l’attività della Piccola opera per la salvezza del fanciullo, fondata nel 1908 da Margherita Tonoli.

In questi sessant’anni di presenza in città il centro Mamma Rita ha accolto più di 7.000 bambini, coordinando intervento socio educativi in collaborazione con il tribunale dei minorenni e con gli enti locali. Lo stesso concorso letterario proposto agli studenti delle medie e delle scuole superiori del territorio gode del patrocinio del Comune di Monza.

Attualmente il centro gestisce comunità educative e residenziali per minori e per mamme con bambini, e centri diurni per bambini e ragazzi in difficoltà socio famigliare.

Monza: un concorso per gli studenti per i 60 anni di Mamma Rita, i termini e i premi

Il termine per la presentazione degli elaborati è il 13 dicembre. La cerimonia di premiazione si svolgerà poi a febbraio. Tra i premi in palio per le classi dei vincitori sono cene da Pizzaut e biglietti per le partire del Vero Volley.