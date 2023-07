Monza, ubriaco con gli amici sulla Mini: multa e riaccompagnati a casa dalla mamma

Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 luglio i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Monza hanno sottoposto a controllo una Mini con a bordo tre ragazzi italiani 25enni: sentito un forte odore di alcol provenire dall’auto hanno fatto sottoporre il conducente ad alcoltest con l’ausilio della Polizia Locale.

In due prove distinte il 25enne è risultato positivo (1,33 grammi per litro e 1,28 grammi per litro) oltre gli 0,50 grammi/litro tollerati e dunque denunciato per guida in stato di ebbrezza. I ragazzi sono stati riaccompagnati a casa dalla madre del conducente, giunta sul posto.