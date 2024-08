Monza: tratto di ciclabile del Villoresi chiuso fino a settembre per lavori in corso

I ciclisti che abitualmente percorrono la ciclabile del Villoresi a Monza dovranno individuare itinerari alternativi: fino al 23 settembre, dalle 7 alle 19, sarà chiuso il tratto compreso tra le vie Cavallotti e Solferino. L’interruzione della pista è stato deciso dal Comune tramite un’ordinanza per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di ristrutturazione di uno stabile che comporteranno l’occupazione di una parte del tracciato. Il 5 settembre, dalle 8 alle 17, anche la carreggiata sarà ristretta per una cinquantina di metri in via Cavallotti, al numero civico 15, a causa della presenza di una piattaforma mobile: la circolazione sarà regolata da un senso unico alternato.