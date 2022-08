Monza: torna l’oratorio estivo di settembre al Frassati

L’oratorio Frassati della parrocchia Sacra Famiglia di Monza riapre le porte per salutare insieme e in bellezza l’estate 2022. Dal 5 al 9 settembre, in attesa del rientro in classe, i bambini dalla prima elementare alla terza media potranno partecipare all’ultimo scampolo di oratorio estivo.

Monza: torna l’oratorio estivo e aprono le iscrizioni

Le iscrizioni sono già aperte on line sul sito oratoriofrassati.it o in segreteria parrocchiale, dal 29 agosto al 4 settembre, dalle 16.30 alle 18.30. La quota settimanale è di 15 euro. È previsto il sevizio mensa (15 euro) e, così come era stato per l’oratorio che si è svolto a giugno e luglio, sono previste anche uscite e gite.

Monza: torna l’oratorio estivo e il programma

Il 5 e 6 settembre i ragazzi che aderiranno alla proposta svolgeranno attività in oratorio, mercoledì 7 settembre gita al parco Acquaworld di Concorezzo. L’8 settembre ancora attività in oratorio e poi per il 9 settembre giornata al parco di Monza per il gran finale di stagione.

Monza: torna l’oratorio estivo anche per i primini

L’iniziativa è aperta anche ai primini, quei bambini che proprio a settembre inizieranno la prima elementare. L’oratorio estivo di settembre apre alle 7.30 e termina le attività alle 17.30. Per i ragazzi che inizieranno la scuola giovedì l’8 settembre è possibile iscriversi anche solo per le attività pomeridiane. La gita al parco di Acquaworld costa 20 euro.