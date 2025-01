Oasi felina di via Procaccini a Monza: potrebbe essere la volta buona. Lo spiega l’assessora con delega alle Tutele ambientali Arianna Bettin: «La delibera è in fase di approvazione in questi giorni: il bando per la gestione dello spazio comunale sarà pubblicato nel mese di gennaio». Un primo passo in avanti era stato fatto nel corso dell’estate, quando era stata approntata una prima delibera che prevedeva l’assegnazione congiunta dell’oasi e dello sportello dedicato diritti degli animali.

«Dopo ulteriori verifiche, però, abbiamo preferito scindere le due cose: la gestione dell’ufficio resterà interna all’ente, mentre andremo a bando solo per la gestione dell’oasi» la cui storia, a oggi, è stata un po’ travagliata.

Monza: svolta più vicina per la casa dei gatti in via Procaccini, la storia travagliata

Nel febbraio 2022 arrivava infatti dall’allora amministrazione comunale l’annuncio della consegna delle chiavi della prima “Oasi felina” di Monza all’associazione che, attraverso un patto di collaborazione, se ne sarebbe dovuta occupare.

Nelle intenzioni, la nuova struttura di via Procaccini avrebbe ospitato gatti randagi che non potevano essere adottati e gatti che non erano più in grado di restare, o tornare, alle colonie feline d’origine. Precisazione: dell’arrivo in città della prima oasi dedicata ai gatti di strada si parlava già dal 2019. Due anni dopo, nel febbraio 2021, anche a causa del dietrofront dell’associazione assegnataria, ancora nessun gatto era ancora andato ad abitare nell’oasi che, oltretutto, necessitava di ulteriori lavori di adeguamento. Ora la svolta è attesa per l’anno nuovo ormai alle porte. L’oasi sorge su un terreno, completamente recintato, di proprietà comunale di oltre quattromila metri quadrati: una volta aperta dovrebbe essere utilizzata anche per attività di aggregazione tra cittadini e per ospitare eventi e incontri di formazione e informazione sulle tematiche del benessere animale rivolti, in particolare, ai più giovani.