Enpa MB cerca una famiglia per due gattini ciechi: “Adozione di coppia”

Adozione del cuore, e rigorosamente di coppia, per due gattini nati a Ferragosto e abbandonati davanti a un ristorante ad Agrate Brianza, a neanche due settimane di età. Sono stati chiamati Acqua (nero) e Farina (nocciola e bianco), entrambi maschi, come il luogo dove sono stati recuperati.

Enpa MB cerca una famiglia per due gattini ciechi: colpiti da una congiuntivite bilaterale

Il loro inizio non è stato facile: colpiti da una gravissima forma di congiuntivite bilaterale che, nonostante le tempestive cure dei veterinari Enpa, ha lasciato alcuni strascichi. Acqua ha perso la vista dell’occhio sinistro e Farina riesce a vedere solo luci e ombre.

Sono stati allattati col biberon fino allo svezzamento, “garantendo il loro benessere generale e rispettando le esigenze di riposo e gioco di due mici così piccoli”, spiega Enpa in una nota. La cecità non ha impedito loro di crescere e giocare come tutti gli altri micini. Superato il periodo più critico, utilizzano la lettiera e anche il tiragraffi.

Enpa MB cerca una famiglia per due gattini ciechi: la richiesta

“Per Acqua e Farina cerchiamo tassativamente un’adozione di coppia in un contesto familiare tranquillo – dice Enpa MB – Occorre una buona presenza in casa con persone che possano assicurare il tempo necessario per attenzioni e gioco. Va bene anche una famiglia con bambini, purché rispettosi delle loro esigenze e comunque supervisionati. Gatti ipovedenti? La cecità per il gatto non costituisce un ostacolo per una vita appagante e serena. Grazie all’apparato sensoriale, anche il gatto non vedente è in grado di muoversi nello spazio con estrema disinvoltura. Bastano quindi pochi accorgimenti per iniziare una convivenza felice con un gatto non vedente o ipovedente“.