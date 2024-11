Monza sta “Insieme a Natale”: 8 chilometri di luci in 42 strade, village e spettacoli sul ghiaccio, tutte le novità

Le luminarie, la pista di pattinaggio, gli spettacoli per i bambini, la musica, i mercatini e le iniziative di solidarietà: ci sono tutti gli ingredienti delle feste nel cartellone “Insieme a Natale” compilato dal Comune di Monza in collaborazione con Confcommercio, le consulte e le associazioni.

Monza sta “Insieme a Natale”: sabato 23 novembre accensione delle luci e inaugurazione del villaggio in piazza Carducci

La città entrerà nel clima natalizio sabato 23 novembre , alle 17, con l‘accensione dell’albero di piazza Duomo, delle facciate dell’Arengario e dei Musei civici, dei 500 addobbi sparsi per la città, di oltre otto chilometri di luci in 42 strade, con il taglio del nastro del villaggio in piazza Carducci che resterà aperto fino al 6 gennaio, lo spettacolo sul ghiaccio e i primi concerti dei tanti in programma fino al 24 dicembre: le animazioni toccheranno anche alcuni quartieri tra cui Sant’Albino, San Fruttuoso, Libertà.

Monza sta “Insieme a Natale”: letterine a Babbo Natale e concerti

I più piccoli potranno consegnare la letterina a Babbo Natale tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19.30, in piazza Carducci mentre nei fine settimana potranno sognare con gli spettacoli degli elfi. I concerti spazieranno tra diversi generi: dalla musica popolare proposta dai cori tra il 27 novembre e l’1 dicembre fino a quella del Nord Europa e quella barocca l’8 e il 19 dicembre in Villa Reale.

Monza sta “Insieme a Natale”: le novità delle postazioni foto, web radio, silent disco

Il cartellone comprende alcune novità, come le due postazioni per le foto in largo Mazzini e in piazza Roma, le note diffuse dalla web radio e la Xmas silent disco che il 21 dicembre, dalle 17, dovrebbe richiamare in centro soprattutto i giovani.

Monza sta “Insieme a Natale”: il ritorno del vin brulé degli Alpini

Ci sarà anche il ritorno del vin brulé offerto dagli Alpini in piazza Roma all’uscita dalla messa di mezzanotte.

Monza sta “Insieme a Natale”: «Un Natale corale»

«Sarà un Natale corale, con moltissime iniziative, piccole e grandi – ha affermato lunedì 18 novembre in occasione della presentazione l’assessore alle Attività produttive Carlo Abbà – sarà, inoltre, solidale con le casette delle associazioni da largo Mazzini fino al Carrobiolo, e sostenibile come testimonia il marchio Label Ecoaction assegnato da Legambiente al villaggio».

«Con la varietà di eventi puntiamo a richiamare un alto numero di persone – ha aggiunto l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – il 7 dicembre, ad esempio, è in programma un concerto hawaiano».

Monza sta “Insieme a Natale”: «Coinvolti i commercianti per un Natale sicuro»

«Abbiamo coinvolto i negozianti di alcune strade delle vie Rota, Bergamo, Mapelli oltre al Carlo Alberto District – ha detto il segretario di Confcommercio Alessandro Fede Pellone – collaboreremo al “Natale sicuro” con la Polizia di Stato il 29 e 30 novembre e il 21 dicembre riproporremo il Panettone day».

«Insieme a Natale è il simbolo della comunità che si incontra – ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto – che sta insieme, con un’attenzione particolare agli altri» e la possibilità di sostenere le associazioni, di consegnare alla Croce Rossa i “regali sospesi” per i bambini in difficoltà, di partecipare alle iniziative di FacciaVista e del Veliero.