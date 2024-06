Monza: sgombero della Foa Boccaccio dall’ex hockey nella Reggia

Nuovo sgombero della Foa Boccaccio nella mattina di giovedì 20 giugno: le forze dell’ordine sono arrivate attorno alle 6.30 del mattino per allontanare gli attivisti che nella giornata di sabato hanno preso possesso dell’ex hockey di via Boccaccio, all’interno del perimetro del Parco di Monza.

Le forze dell’ordine hanno trovato all’interno degli spazi – la pista di pattinaggio dismessa da anni e gli ex spogliatoi – una decina di persone. Gli antagonisti erano entrati scrivendo sui social che l’occupazione avveniva “in uno spazio pubblico destinato alla demolizione e che in passato è stato già utilizzato per attività ludico-ricreative”.

In effetti così è: nei piani del Consorzio Villa reale e Parco è previsto lo smantellamento dell’impianto, ormai dismesso da lungo tempo, che si trova fra il tennis e il liceo Valentini, a fianco dell’ingresso laterale che porta direttamente alle spalle della Villa e nei Giardini reali.