Monza: la Foa Boccaccio occupa l’ex pista di pattinaggio della Reggia

“The Kids Still have a Lot to Say”, i ragazzi hanno ancora molto da dire dicono i militanti della Foa Boccaccio che tornano a occupare uno spazio a Monza. E lo fanno a poca distanza dal luogo che li ha visti nascere (l’ex tintoria dismessa sul Lambro), ma questa volta all’interno del perimetro della Reggia: è sempre via Boccaccio, ma si tratta della pista di pattinaggio e hockey a rotelle abbandonata, a fianco dell’ingresso laterale del Parco e a un passo dal liceo Valentini.

Monza: la Foa Boccaccio all’ex pista di pattinaggio dismessa

È successo sabato 15 giugno. “L’abbiamo rifatto” hanno scritto subito dopo gli antagonisti: “Dopo quattro sgomberi in dodici mesi, la Foa Boccaccio ha un nuovo spazio. Ripartiamo da via Boccaccio 3 per costruire un’estate piena di iniziative, aggregazione e lotte. Lo facciamo in uno spazio pubblico destinato alla demolizione e che in passato è stato già utilizzato per attività ludico-ricreative”. La Foa ha annunciato per lo stesso sabato un set musicale dalle 18 a notte fonda.