Monza, serata aperta al pubblico nella sede della Croce Rossa: appuntamento il 24 gennaio

“Insieme facciamo la differenza”. È questo il filo conduttore dell’appuntamento promosso dal comitato di Monza della Croce Rossa Italiana, che venerdì 24 gennaio, alle 21, nella sede di via Pacinotti 2, ha previsto una serata informativa ed illustrativa aperta al pubblico. Sarà un’occasione per conoscere l’associazione, impegnata da oltre 160 anni nell’aiuto a chi ha bisogno, nonché le attività ed i servizi che il comitato svolge ogni giorno sul territorio di Monza.

Croce Rossa Italiana: presto al via un corso di formazione

La locandina della serata informativa

L’invito rivolto a tutti è quello di mettersi a disposizione, per diventare volontari della Croce Rossa. In occasione della serata informativa, saranno forniti i dettagli sul nuovo corso per volontari, che sarà ospitato dai locali della sede di via Pacinotti 2 a Monza. L’unico requisito richiesto per la partecipazione al corso è l’età minima di 14 anni.