Monza, schianto contro il muro di una abitazione: auto distrutta e due feriti

Violento scontro contro il muro di una abitazione, auto distrutta e due feriti soccorsi in codice giallo. Si tratta del bilancio di un incidente stradale accaduto nella notte di sabato, poco prima delle 4 del mattino, lungo la corsia di uscita della Statale 36 Valassina che immette nella Tangenziale Nord, A52, in direzione sud, al confine tra Monza e Cinisello Balsamo.

Monza, lo schianto all’uscita della Valassina: sul posto anche i vigili del fuoco

Forse per una distrazione o un colpo di sonno del conducente la vettura si è schiantata contro una abitazione. Coinvolti una donna di 24 anni e un uomo di 52, soccorsi da personale paramedico giunto con una ambulanza e un’automedica e trasferiti all’ospedale San Gerardo di Monza. Presente anche una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con una autopompa per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza.