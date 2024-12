Monza: Salvagente verso Natale tra gentilezza, teatro e formazione

Torna il calendario della gentilezza proposto per Natale da Salvagente. Un modo originale e coinvolgente per aspettare la festa pensando anche agli altri. Come? Con piccoli gesti gentili, qualcosa di facile e immediato, azioni alla portata di tutti. Un’idea che l’associazione propone ai piccoli ma non solo. Il calendario è disponibile sullo shop online dell’associazione. Su un foglio è disegnato un grande albero di Natale con lo spazio per ventiquattro palline, tanti quanti sono i giorni che separano dal Natale. Insieme al poster si trovano degli stickers da attaccare al disegno dell’albero, uno per ogni azione gentile proposta: «Impariamo a diffondere la gentilezza insieme ai più piccoli», spiegano i volontari di Salvagente.

Monza: Salvagente verso Natale, al Manzoni spettacolo con Paolo Ruffini per sostenere i progetti dell’associazione

E in attesa del Natale l’associazione propone due appuntamenti tra spettacolo e formazione. Si inizia con lo show di Paolo Ruffini “Il babysitter. Quando diventerai piccolo capirai”, in scena al teatro Manzoni mercoledì 18 dicembre alle 21. È possibile acquistare i biglietti direttamente sul sito salvagenteitalia.org. Parte del ricavato della serata sarà devoluto per il sostegno dei progetti messi in campo dall’associazione (dai corsi di primo soccorso a quelli legati all’uso consapevole delle tecnologie, dal trasporto sociale alle missioni in Africa all’assistenza alle famiglie in difficoltà).

Monza: Salvagente verso Natale, al Binario 7 il tour teatrale sul primo soccorso

Giovedì 19 dicembre, dalle 18.45 alle 21.15 al teatro Binario 7 ci sarà la tappa monzese del tour teatrale di Salvagente: “Verso la disostruzione e oltre”, un grande evento gratuito sulle manovre di disostruzione, rianimazione e chiamata di emergenza aperto a tutta la cittadinanza.