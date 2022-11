Monza: ruba un paio di auricolari, 16enne arrestato dalla PolFer

Un 16enne ruba un paio di auricolari e tenta un’altra rapina, ma viene arrestato dalla PolFer. Gli agenti della Polizia ferroviaria di Monza hanno arrestato un ragazzo italiano minorenne di 16 anni per rapina aggravata e tentata rapina aggravata in concorso.

Monza: ruba un paio di auricolari e la denuncia della vittima

In particolare, un giovane si è presentato presso gli uffici di Polizia Ferroviaria di Monza, dichiarando che pochi istanti prima, giunto in quella stazione, in attesa di prendere il treno diretto a Milano, è stato avvicinato da un giovane che, in compagnia di un altro, gli aveva chiesto una sigaretta e degli spiccioli. Alla risposta negativa, il soggetto, che indossava una specie di passamontagna, gli ha strappato dall’orecchio i costosi auricolari che indossava per poi dileguarsi in direzione del sottopasso della stazione. La vittima ha fornito agli agenti la descrizione dei presunti autori della rapina immediatamente condivisa con la Sala Operativa della Questura per le ricerche.

Monza: ruba un paio di auricolari e un’altra tentata rapina

Di lì a poco si è presentato negli uffici della Polizia ferroviaria un altro minorenne che ha dichiarato di aver subito un tentativo di rapina a Monza Via Filippo Turati/Piazza Castello, da parte di due ragazzi che per lineamenti, abbigliamento e modalità operative corrispondevano ai soggetti del precedente episodio. In questa occasione, il ragazzo con il volto coperto, non essendo riuscito a strappare gli auricolari al minorenne, l’ha strattonato per il giubbino, minacciandolo con il complice a breve distanza.

Monza: ruba un paio di auricolari e l’arresto

Durante le fasi di stesura della seconda denuncia, la Sala Operativa della Questura di Monza ha comunicato che, grazie alle indicazioni di un cittadino che aveva assistito ai fatti, i due sospettati erano stati individuati e si trovavano nei pressi del ponte di Via Turati Intervenuti subito sul posto, gli operatori della Polizia ferroviaria, con la collaborazione di un equipaggio della Squadra Volante, hanno bloccato e tratto in arresto il presunto autore dei due fatti, su disposizione del P.M. del Tribunale dei Minorenni di Milano, è stato accompagnato presso il Centro di Prima accoglienza di Torino.