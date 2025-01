Il vimercatese Roberto Rampi è il nuovo Garante di Monza dei diritti delle persone private della libertà. È stato nominato in base all’accordo siglato a luglio 2024 con Provincia MB e Casa Circondariale. L’intesa prevedeva, appunto, che fosse il Comune a nominare la figura di Garante “a seguito di una selezione tramite avviso pubblico, scegliendo fra persone di prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani e delle attività sociali”.

Il Garante dei detenuti è stato istituito in Italia nel 2013 e ha il compito di tutelare i diritti delle persone detenute, coordinandosi con l’Istituzione carceraria. Una recente visita dell’associazione Nessuno tocchi Caino ha evidenziato, ancora, come la casa circondariale di Monza ospiti il doppio dei detenuti del previsto: 716 persone a fronte di una capacità di 411 posti.

Monza: Roberto Rampi nuovo Garante dei detenuti, chi è il politico filosofo vimercatese

Rampi è nato e cresciuto sul territorio ed è conosciuto per l’attività politica, come amministratore, per l’impegno civile e culturale. È stato nominato dal Comune di Monza tra le candidature pervenute e sentito il presidente della Provincia MB.

Eletto a Roma prima alla Camera (2013) poi al Senato (2018), è stato vice sindaco a Vimercate e rappresentante italiano all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa con il ruolo di Vicepresidente della Commissione Cultura Scienza Educazione e Media; è stato inoltre membro onorario del Global Committee for the Rule of Law dal 2022. Cresciuto nel Vimercatese, è laureato in filosofia.

Avvierà il suo incarico nelle prossime settimane, secondo quanto previsto dal Regolamento e resterà in carica fino alla scadenza del mandato del sindaco di Monza. Lavorerà negli spazi messi a disposizione dalla Provincia nella sede provinciale di via Tommaso Grossi 9, a Monza.

Monza: Roberto Rampi nuovo Garante dei detenuti, i commenti di Santambrogio e Pilotto

«Tra le candidature pervenute, quella di Roberto Rampi è risultata essere quella maggiormente in linea con gli obiettivi che le due amministrazioni si erano proposte, in particolar modo garantire un alto e continuo livello di attenzione rispetto alle condizioni dei detenuti del territorio, ma anche stimolare una maggiore conoscenza diffusa di queste tematiche, spesso non sufficientemente valorizzate nel dibattito pubblico. Porto i migliori auguri da parte della Provincia MB al dott. Rampi, che accoglieremo presto negli spazi provinciali di via Grossi», ha commentato il presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Paolo Pilotto: «Questa importante nomina è divenuta possibile grazie alla leale collaborazione tra Istituzioni e all’impulso dei Consigli Comunali, con l’obiettivo comune di fornire ai detenuti un mezzo di garanzia del rispetto dei loro diritti e di assicurare un’ulteriore fonte di continuo e attento monitoraggio delle situazioni di detenzione, in stretta collaborazione con la dirigenza della Casa Circondariale»