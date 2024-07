Monza avrà un garante dei detenuti o, almeno, un passo avanti sulla strada per istituirlo. È stato approvato un accordo tra il Comune, la Provincia di Monza e Brianza e la Casa Circondariale di via Sanquirico per istituire e regolare il funzionamento della figura del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”. L’accordo, approvato con una delibera di Giunta, ha validità fino al 28 giugno 2027.

Monza: accordo per istituire il Garante dei detenuti, «necessaria la collaborazione tra istituzioni»

«Questo accordo – spiega Egidio Riva, assessore a Welfare e Salute – rappresenta un ulteriore passo verso la nomina del Garante per i detenuti di Monza e individua nella collaborazione tra istituzioni la via indispensabile per vigilare e garantire il rispetto dei diritti delle persone private della libertà».

Monza: accordo per istituire il Garante dei detenuti, avviso pubblico poi nomina del sindaco

Per la selezione verrà effettuato un avviso pubblico, il Comune individuerà poi la figura che sarà nominata dal sindaco “fra persone di prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani e delle attività sociali”.

Il garante avrà un ufficio nella sede di via Grossi, messo a disposizione dalla Provincia, e sarà supportato nel facilitare percorsi di integrazione sociale dei detenuti con l’inserimento occupazionale.

La figura del garante, istituita nel 2013 a livello nazionale, a Monza era stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale nel 2019.