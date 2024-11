Monza: riapre il ristorante didattico ed è già sold out, cos’è Olivettando

Riaprono le porte di Olivettando e registra già il tutto esaurito. Il ristorante didattico dell’istituto Olivetti di Monza ha ripreso con grande entusiasmo l’attività di ristorazione aperta agli esterni che vede coinvolti, in cucina e in sala, gli alunni delle classi terze quarte e quinte degli indirizzi di cucina, accoglienza, sala. Per l’istituto quest’attività è stata un crescendo, in sette anni le richieste si sono moltiplicate.

Monza: riapre il ristorante didattico ed è già sold out, l’emozione degli studenti

Organizzato in tre giornate, martedì e giovedì apre a pranzo mentre il mercoledì è riservato alla cena, per coinvolgere al meglio tutti gli alunni, del diurno e del serale. «I ragazzi sono sempre molto emozionati quando riparte il ristorante didattico – conferma Renata Cumino, la dirigente – perché sanno che è un’attività che li avvicina al mondo del lavoro».

Per ogni servizio i ragazzi sono coinvolti sin dalle prime ore del mattino, le sezioni che si alternano nei diversi giorni si occupano non solo di preparare il cibo, lavorando come vere brigate in cucina, ma anche dell’allestimento della sala e, soprattutto, della comunicazione delle singole giornate. Il primo servizio è sempre molto emozionante per tutti loro, avere poi delle autorità, come il prefetto Patrizia Palmisani, Gerardo Marinelli, colonnello comandante provinciale della Guardia di Finanza, Rosario Di Gangi, comandante dei carabinieri di Monza e Brianza, Salvatore Barilaro, il questore, solo per citarne alcuni, come ospiti del primo pranzo del ristorante li mette sotto pressione ma con molta professionalità si sanno ben destreggiare.

«Sappiamo che sono agitati – conclude la docente Katiuscia Diaco – ed è normale, mettiamo in conto ci possa essere un piccolo errore anche perché è giusto così. Solo sbagliando imparano». Chi volesse prenotarsi per un pranzo o una cena, può trovare tutte le informazioni alla pagina ufficiale di Olivettando.