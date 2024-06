Monza, restauro del Comune: tocca al porticato di piazza Carducci, tornerà come nel 1935

Il soffitto del porticato del municipio che si affaccia su piazza Carducci tornerà color terra di Siena, come appariva nel 1935 quando è stato ultimato il palazzo progettato dall’architetto Augusto Brusconi. Tra un paio di settimane inizierà il restauro dell’androne che sarà effettuato dalla ditta Estia srl (la stessa che ha riportato all’antico splendore il Duomo, ndr) che in aprile ha terminato il risanamento conservativo e il consolidamento dei fregi in ceppo gentile delle facciate del Comune che a causa dell’usura si stavano staccando rischiando di colpire i passanti.

Monza, restauro del Comune: intervento concordato con la Soprintendenza

L’intervento, come il precedente, è stato concordato dai tecnici del municipio con la Soprintendenza: i restauratori della Estia srl, come ha spiegato venerdì il progettista e direttore dei lavori Giorgio Ripa, ripristineranno «le cromie delle pareti in marmo sottotono» a causa degli strati di cera con cui sono state ricoperte nel corso dei decenni. Ripuliranno la pavimentazione, i muri e le colonne dai graffiti, raschieranno dal soffitto la vernice grigia che sarà sostituita con quella gialla che richiamerà l’originale, riempiranno i dislivelli e recupereranno le finiture originali dei plafoni.

Monza, restauro del Comune: tempi e costi

Le operazioni dovrebbero protrarsi per cinque mesi in quanto, ha precisato il dirigente del Comune Alberto Gnoni, saranno eseguite campata per campata in modo da non chiudere completamene il porticato e consentire l’ingresso agli uffici. I lavori, ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Marco Lamperti, costeranno 66.000 euro che si aggiungeranno ai 220.000 euro spesi per il restauro delle facciate: l’intera somma sarà coperta dall’operatore che ha realizzato il supermercato Aldi in viale Lombardia.

«Ci stiamo prendendo cura di uno dei luoghi simbolici di Monza – ha commentato il sindaco Paolo Pilotto – in futuro ci piacerebbe riaprire l’ingresso alla sala del consiglio comunale sotto i portici» chiuso per ragioni di sicurezza una ventina di anni fa in quanto l’ascensore non è adeguato all’utilizzo da parte del pubblico: oltre ad adeguare l’impianto gli uffici dovranno allestire una portineria.

Monza, restauro del Comune: i prossimi mesi

Nei prossimi mesi, ha annunciato il primo cittadino, saranno collocate altre due rastrelliere per le biciclette in piazza Carducci, vicino al colonnato, due accanto all’ingresso principale del municipio e altre due «non lontano da piazza Roma». I progetti avviati negli ultimi mesi, tra cui la nuova illuminazione di piazza Trento e Trieste, ha affermato, sono stati pensati con l’intento di ricreare un disegno unitario tra le piazze centrali, largo IV Novembre e larvo XXV Aprile.

Monza, restauro del Comune: in piazza Carducci via i parcheggi nel giro di un paio d’anni

In piazza Carducci, ha anticipato il sindaco, il posteggio è destinato a sparire nel giro di un paio di anni in quanto sarà trasformato in area di supporto al cantiere per la metropolitana che sarà aperto in largo IV Novembre e, una volta realizzata la fermata, sarà convertito in spazio verde.