Monza, raccolta e proteste: i sacchi di rifiuti che restano in pieno centro per ore

La buona notizia è che a un certo punto li raccolgono. Certo è, però, che anche l’occhio vuole la sua parte e le immagini inviate alla redazione del Cittadino nella tarda mattinata di lunedì, 27 maggio, sono tutt’altro che invitanti. Poco prima delle 13 nella zona degli spalti e in buona parte del centro storico di Monza nessuno aveva ancora raccolto i sacchi della differenziata che, ancora carichi dei rifiuti e degli scarti del weekend, aspettavano Godot ammassati agli angoli delle strade oppure in bella vista davanti a bar e ristoranti, ingressi di palazzine residenziali e vetrine di negozi.

Monza, raccolta e proteste: le segnalazioni da passerella dei Mercati alle vie Porta e Talamoni

All’incrocio tra la passerella dei Mercati, spalto santa Maddalena e vicolo Molino forse l’accumulo più corposo e variopinto – sacchi rossi e sacchi gialli, sacchi verdi all’apparenza biodegradabili ma pieni di bottiglie di plastica, sacchi azzurri non meglio identificati e cassette per la frutta tanto di legno quanto di plastica.

Cumuli anche qualche centinaio di metri più in là, lungo via Carlo Porta, all’incrocio con piazzetta Corridoni (con tanto di pranzo vista rifiuti per un gruppo di ragazzi ai tavoli di uno dei locali della zona) e altri ammassi in piazza Santa Margherita e in via Talamoni.

Monza, raccolta e proteste: la forbice temporale tra esposizione e ritiro

Le immagini testimoniano ancora una volta il sempre difficile (e ancora imperfetto) compromesso tra chi porta i sacchi in strada e gli operatori ecologici incaricati del ritiro: la forbice temporale tra il momento della loro esposizione e quello della loro raccolta può variare in maniera del tutto imponderabile. Succede in centro il lunedì mattina, ma capita anche in altri quartieri della città a prescindere dal giorno della settimana: la gestione del sistema di raccolta di rifiuti in città non smette di far parlare di sé – e segnalazioni si raccolgono per le strade, online sulle bacheche social e a palazzo dai banchi del consiglio comunale.