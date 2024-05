Monza: la polizia locale sequestra un’officina abusiva a Libertà

La polizia locale di Monza scova un’officina abusiva per auto nel quartiere Libertà: ne dà notizia il comando dopo la scoperta nella serata del 23 maggio. La conseguenza: sequestro di tutto il materiale e l’attrezzatura e multa da 5mila euro.

Sotto sequestro sono finiti quattro ponti di sollevamento, cinque pistole compressore, un compressore silenzioso e uno per cambio gomme, un aspiratore per olio, martinetti, smonta ruote, una bilanciatrice, pezzi di ricambio e la cassettiera degli attrezzi.

Monza: un’officina abusiva a Libertà, 5mila euro di multa

Materiale sequestrato nell’officina abusiva di Monza

L’intervento degli agenti della annonaria e del nucleo presidio quartieri della polizia locale di Monza è stato effettuato all’interno dei controlli delle attività commerciali e imprenditoriali: per l’officina di Cristo Re hanno scoperto che non esisteva autorizzazione il che comporta, tra l’altro, che il titolare non poteva smaltire correttamente i rifiuti e lo faceva in modo illecito. La sanzione, più precisamente, è di 5.164,33 euro. In più, annota il comando, comportamento sleale con la concorrenza commerciale e rischi per gli automobilisti che hanno fatto ricorso a un’attività non in regola.