Quattro multe da 200 euro per bivacco in piazza e due locali pubblici della zona della Movida sanzionati. È il bilancio dei controlli della polizia a Monza che in occasione della festa del 2 giugno hanno interessato una cinquantina di persone tra le zone di piazza Indipendenza, Duomo, via Bergamo.

Monza: quattro multe da 200 euro per bivacco in piazza Indipendenza, ragazzini identificati in Duomo

Gli agenti hanno iniziato le attività di controllo proprio in piazza Indipendenza, verificando le posizioni amministrative di alcuni esercizi pubblici. In piazza sono stati identificati e sanzionati quattro cittadini stranieri per violazione del Regolamento di Polizia Urbana.

In piazza Duomo identificati una ventina di ragazzini, anche i minorenni. Alcuni alla vista degli agenti si sono allontanati in tutta fretta lasciando però sotto i portici bottiglie di birra e rifiuti.

Monza: locali controllati nelle vie della Movida

In via Bergamo e in via Cimabue gli agenti hanno controllato altri esercizi pubblici tra sale giochi, bar e pizzerie, applicando due sanzioni amministrative per violazione delle norme igieniche e occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione.

Monza: 53 persone identificate

In tutto sono state identificate 53 persone, fra cui 23 ragazzi alcuni, gravate a vario titolo da precedenti e con segnalazioni per reati contro la persona e stupefacenti; controllati 6 locali pubblici, elevate 6 sanzioni.