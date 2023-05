Duecento persone controllate a Monza dalla Polizia, 39 quelle già note alle forze dell’ordine

Duecento persone controllate nel fine settimana tra il 26 ed il 28 maggio da parte della Polizia di Stato e della Polizia locale, su disposizione del Questore Marco Odorisio, nell’ambito di una attività di prevenzione generale e controllo del territorio nel centro cittadino di Monza, soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile, come piazza Trento e Trieste, Piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi e via Bergamo.

Monza, i controlli della Polizia di Stato e della Polizia locale nei luoghi della movida

I controlli hanno riguardato soprattutto persone nella fascia d’età tra i 15 ed i 40 anni (21 i minorenni), di cui 39 con precedenti di polizia. Nel corso del controllo in piazza Duomo è stato identificato un ragazzo italiano 19enne con precedenti di polizia per rapina e porto di oggetti atti ad offendere, già destinatario di avviso orale del Questore. Al riguardo il Questore ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l’aggravamento della misura di prevenzione.