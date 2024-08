Monza, prosegue la lotta alle discariche abusive con gli operatori ecologici

La lotta contro le discariche abusive non va in vacanza a Monza nemmeno ad agosto. A spiegare la situazione è stato l’assessore all’Ecologia Giada Turato. “Oggi pomeriggio (sabato 17 agosto) abbiamo svolto l’intervento di pulizia della discarica di Via Sant’Alessandro 4 . Mobili, sacchetti non conformi, residui di ogni genere e frazioni di rifiuti non differenziati – ha fatto sapere l’esponente della giunta Pilotto -. L’attività di pulizia delle discariche costa ai cittadini e all’amministrazione non solo in termini di pulizia e decoro della città, ma anche in termini di tempo e di risorse sia economiche che di personale (sottratto ad altri servizi previsti dall’appalto di igiene urbana), oltre a ricordare che l’abbandono di rifiuti è punito come reato contro l’ambiente dal D.lgs 152/2006″.

Monza, prosegue la lotta alle discariche e si va a caccia dei colpevoli

A partire dalle prossime settimane saranno svolte attività di accertamento per identificare i responsabili del conferimenti abusivi dei rifiuti