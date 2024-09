Monza presenta la sharing mobility: dall’autobus su monopattino e bici gratis, come e per chi

I passeggeri delle linee di autobus gestite da Autoguidovie possono viaggiare gratuitamente sui monopattini e sulle bici in sharing della società Dott. L’opportunità è riservata a chi ha acquistato un abbonamento annuale: collegandosi al sito www.autoguidovie.it può attivare un voucher da cento euro valido fino al 30 giugno 2025.

Monza presenta la sharing mobility: con Autoguidovie, progetto per 12.644 utenti con abbonamento annuale

Il progetto, rivolto a 12.644 utenti delle aree di Monza e di Milano, è finanziato con i fondi ministeriali erogati dalla Regione attraverso un bando che punta a favorire la mobilità sostenibile: dei 7.900.000 euro a disposizione ne saranno distribuiti solo 2.500.000 in quanto alla selezione hanno partecipato solo Autoguidovie e Atb Bergamo.

«La scarsa adesione ci ha lasciato l’amaro in bocca – ha commentato lunedì 30 settembre l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente a Monza, presentando l’iniziativa – in futuro lavoreremo per estenderla. La mobilità in condivisione va stimolata in quanto può favorire l’interscambio tra i mezzi e attrarre i giovani».

«A livello nazionale il trasporto pubblico locale ha perso il 15% di passeggeri rispetto agli anni pre pandemia – ha affermato l’amministratore delegato di Autoguidovie Stefano Rossi – la nostra sfida è quella di renderlo più adatto ai bisogni delle persone, portandole da casa a destinazione: oggi proprio il primo e l’ultimo miglio frenano l’uso dei pullman». Le alleanze tra operatori potrebbero, quindi, portare alla nascita di «ecosistemi di mobilità sostenibile».

«I trend sono interessanti – ha proseguito – gli under 30 sono tra i pochi che usano il tpl più di quanto lo facessero prima del covid-19» e lo scambio con lo sharing potrebbe consolidare le loro abitudini. L’azienda, ha assicurato Rossi, lavorerà per introdurre in altre città i servizi a chiamata attivi a Crema e Pavia.

Monza presenta la sharing mobility: 1 milione di viaggi con monopattini e bici elettriche in sharing dal 2020 a Monza

I voucher potrebbero essere impiegati per effettuare venti corse da 15 minuti o un numero superiore di spostamenti più brevi: «Da quando siamo arrivati a Monza nel 2020 – ha spiegato Vittorio Gattari di Dott – i nostri monopattini e le nostre bici elettriche sono state utilizzate per un milione di viaggi. Il 55% è stato noleggiato da utenti abituali e il 63% di loro li ha inforcati in combinazione con il tpl. Il 66% è costituito da lavoratori come emerge dai picchi rilevati tra le 7 e le 9 e tra le 17 e le 19».

Monza presenta la sharing mobility: campagna di comunicazione contro i comportamenti scorretti

«Il progetto avviato con la Regione dimostra il nostro impegno a risolvere i problemi insieme alle altre istituzioni – ha notato il sindaco Paolo Pilotto – con le tre società che gestiscono il servizio di sharing stiamo studiando una campagna di comunicazione con l’obiettivo di scoraggiare i comportamenti scorretti».