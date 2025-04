Monza: poliziotti e personale donano sangue in Questura, l’evento con DonatoriNati

Positiva partecipazione di molti operatori di polizia e personale civile della Questura di Monza e della Brianza all’evento “Donazione di Primavera – Donatorinati”, con la presenza di una autoemoteca Avis, che oltre a trasmettere l’importanza della cultura del dono ha celebrato anche la nascita della sezione di Monza e Brianza di Donatorinati, presieduta dal poliziotto della Questura monzese Marco Caponi.

Monza: poliziotti e personale donano sangue in Questura, presenti il questore e il direttore di Ats

Presenti anche il questore Salvatore Barilaro, coinvolto concretamente in una donazione di sangue, e il direttore generale di Ats Brianza Michele Brait per l’avvio di una collaborazione per diffondere la cultura della donazione.

Ringraziamenti all’associazione e Avis per la sinergia che ha consentito la realizzazione dell’iniziativa andata in scena venerdì 11 aprile e inserita nell’ambito delle iniziative del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Monza: poliziotti e personale donano sangue in Questura, «importante la sinergia istituzioni/volontariato»

«Donare il sangue salva la vita – afferma il presidente Caponi – e sono certo che un esempio così forte verrà seguito anche dai giovani e dal generoso popolo di questa cittadina».

«Donare sangue è vita e di straordinaria importanza è la sinergia Istituzioni/Volontariato. Vogliamo essere riferimento ed esempio, affinché le nuove generazioni possano apprezzare la vita. Continua il “nostro” Esserci Sempre che unisce Polizia e Vigili del Fuoco e fa rete con la società civile», conferma il presidente DonatoriNati Lombardia, Gianluca Cioè.