Monza: piazza Cambiaghi, senza fissa dimora in aumento

Sono ancora materassi stesi a terra, cuscini e vestiti. Persone che dormono sotto il porticato della piazza di Monza. L’estate in Cambiaghi è sempre più lunga rispetto a quella di chi abita in altre zone della città.

Monza: piazza Cambiaghi, continuano i controlli

Il numero di senza fissa dimora è aumentato, così come i disagi segnalati dal comitato dei residenti – e questo nonostante l’amministrazione comunale non abbia mai smesso «di effettuare controlli periodici e di intervenire» sia per il contrasto di reati e di comportamenti illegali, sia per l’avvio di percorsi di inclusione sociale per il contrasto della marginalità estrema, come spiegano da palazzo.

Monza: nuovi condizionatori allo Spazio 37

Nel pieno anche le attività dello Spazio 37 di via Borgazzi dove, per fronteggiare il caldo torrido delle ultime settimane e per placare facili malumori, sono stati posizionati nuovi condizionatori.