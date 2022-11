Monza pianta alberi: anche un acero per Matteo Barattieri

Nella Giornata Nazionale degli Alberi, il 21 novembre, l’amministrazione comunale di Monza ha voluto ricordare la figura di Matteo Barattieri, il geologo ambientalista monzese scomparso tragicamente lo scorso agosto negli Stati Uniti.

Monza pianta alberi: ai Boschetti Reali cerimonia per Barattieri

Nei Boschetti Reali, sul lato di via Petrarca, di fronte al presidio monzese di Assolombarda, è stato piantato un Acer campester, una specie autoctona, forte e resistente a perenne memoria di Barattieri. Alla cerimonia hanno assistito la sorella Alessandra accompagnata dai due figli, Bichi Montrasio insieme ad alcuni membri del Comitato per il Parco di Monza e altri amici del cinquantasettenne, appassionato difensore della natura e dell’ambiente. Tanta la commozione e l’affetto manifestato ai familiari.

Monza pianta alberi: una targa in memoria, gli amici per farlo crescere. Nessuna novità sulle indagini

L’assessore all’Ambiente e all’Energia Giada Turato ha promesso che accanto all’albero sarà posta una targhetta per ricordare Barattieri. E per dimostrare un ulteriore segno di affetto gli amici si impegneranno a bagnare l’acero per facilitarne la crescita.

Nulla si sa ancora di chi ha strappato alla vita e alle sue passioni Barattieri. Il pirata della strada che lo ha investito in pieno giorno a Nashville non è mai stato trovato. La zona, a quanto sembra, non era coperta da telecamere e nessun testimone si è fatto avanti accrescendo ulteriormente il dolore della famiglia che non ha mai più potuto riabbracciarlo e condividere con lui l’entusiasmo del suo viaggio oltreoceano al seguito della rock band Blondie che tanto amava.

Monza pianta alberi: una magnolia per Lorenzo Casonato

Nella stessa giornata di lunedì è stato posato nell’area verde di via Gadda/Libertà una Magnolia grandiflora insieme a una panchina per ricordare un’altra giovane vittima di un incidente: Lorenzo Casonato il 29enne deceduto lo scorso aprile nel comasco dopo essere caduto dalla sua moto. L’installazione è stata voluta e interamente finanziata dai genitori Paola e Maurizio.

Monza pianta alberi: cento piante con Ersaf e Soroptimist

Nell’verde di via Buonarroti-Vecellio (vicino all’area cani) sono state piantumate cento piante forestali donate da Ersaf e Soroptimist. Sono anch’esse essenza autoctone – tra cui aceri, lecci, olmi, ciliegi e meli selvatici – che occupano un’area di circa 300 mq. Al momento della posa era presente anche una delegazione di alunni della scuola primaria Buonarroti.

Monza pianta alberi: in arrivo piante forestali in via Debussy

Nelle prossime settimane, saranno messe a dimora nell’area verde di via Debussy in collaborazione con Selva Urbana e Avis un centinaio di altre piante forestali. L’aumento del patrimonio verde di Monza è una priorità perseguita dall’amministrazione comunale che punta a rendere alberati, ove possibile, gli undici principali viali di accesso alla città.