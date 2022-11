Lesmo: la Caritas raccoglie la frutta per i bisognosi

La frutta non va mai sprecate soprattutto se ci sono famiglie in difficoltà come a Lesmo, Camparada e Correzzana. Così l’amministrazione lesmese ha raggiunto un accordo con la Caritas per raccogliere mele, pere, cachi o altri frutti che crescono in abbondanza sugli alberi dei cittadini che non riescono a prenderli o magari ne hanno fin troppi da buttare. Un modo per non disperdere ciò che la terra dona e proprio il Comune ha fatto sapere che “La Bottega della Solidarietà della Caritas, con il patrocinio del Comune di Lesmo, lancia l’iniziativa del Raccolto Solidale, per evitare gli sprechi e aiutare chi è in difficoltà: un gesto davvero semplice per dare un piccolo aiuto a tanti”. Chi volesse contattare i volontari dell’associazione lo può fare chiamando il 3356522199.

Lesmo: la Caritas e le altre iniziative solidali

Inoltre proprio la Caritas nei weekend del 12,13 e 19 e 20 novembre ha aperto il mercatino Vestiti di Solidarietà nella Casa delle Associazioni in via Marconi il cui ricavato andrà a sostegno del sodalizio che con la Bottega della Solidarietà aiuta con prodotti alimentari mensilmente 70 famiglie. Proprio dal prossimo weekend del 19 e 20 novembre si possono donare generi alimentari a lunga conservazione alla Caritas durante le messe della comunità pastorale con l’Avvento di Carità.