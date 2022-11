L’albero Falcone troverà casa nel giardino della scuola primaria Don Beretta di Robbiano

Due momenti ecologici e sociali nelle scuole della città per rimarcare il valore dell’ambiente e per avvicinare le giovani generazioni al rispetto del contesto in cui si vive. Lunedì 21 novembre, in occasione della giornata nazionale degli alberi, sono in programma a Giussano due diverse iniziative negli istituti scolastici del territorio.

Giornata degli alberi: arriva la talea dalla Sicilia

Le gemme prelevate dall’albero di Giovanni Falcone, nei pressi della casa del giudice, poi trapiantate in diverse zone d’Italia

Primo appuntamento in programma alle 9 alla scuola primaria “Don Rinaldo Beretta” di Robbiano, dove nel giardino esterno avverrà la piantumazione della talea proveniente dalla Sicilia, e più precisamente dall’albero di Giovanni Falcone. Alcune gemme del famoso Ficus macrophillacolumnarismagnoleides che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia, infatti, sono state prelevate grazie alla collaborazione fra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo e duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale (Cnbf) di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Il Centro ha riprodotto l’albero per generare piccole piante di Falcone da donare alle scuole che ne hanno fatto richiesta, fra cui quella di Robbiano. L’albero non sarà soltanto una nuova essenza, ma rappresenterà un simbolo di pace e di speranza.

Giornata degli alberi: un nuovo orto alla primaria Piola di Giussano

Successivamente, alle 11, la mattinata “green” si sposterà in un altro istituto: insegnanti e alunni si ritroveranno nell’area verde esterna della scuola primaria del plesso “Gabrio Piola” di Giussano per l’inaugurazione dell’orto didattico divulgativo, realizzato con i fondi Pon Edugreen e reso possibile grazie alla collaborazione degli uffici Ambiente e Stabili e Verde del Comune. In questa occasione avverrà la piantumazione di due piante da frutto donate dall’amministrazione Citterio e il simbolico taglio del nastro per l’avvio dei lavori, così da poter essere pienamente operativo nel corso della primavera 2023.

«Il rispetto dell’ambiente nasce sin da piccoli ed è per questo che, grazie al prezioso lavoro delle scuole, vogliamo far sbocciare nelle giovani generazioni il seme di un atteggiamento che valorizzi ciò che ci circonda», hanno commentato il sindaco Marco Citterio, l’assessore all’Ambiente Giacomo Crippa e l’assessora all’Istruzione Sara Citterio. «Gli alberi -hanno aggiunto- sono anche simboli: così sarà per la talea proveniente dalla Sicilia, la cui posa avrà il significato di voler costruire tutti insieme un futuro di pace. Anche la possibilità di dar vita ad un orto didattico contribuirà a diffondere un messaggio per cui la terra è vita, parte irrinunciabile del territorio».