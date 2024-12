Monza, pacco sospetto in via Adrigat: gli artificieri scoprono che conteneva una cassa musicale

Un pacco sospetto ha destato allarme domenica 29 dicembre a Monza. In mattinata, la centrale operativa della questura ha ricevuto la segnalazione della presenza in via Adrigat di un contenitore, ben incartato con fogli di giornale e posizionato su un cestino portarifiuti di fronte ad una scuola.

Intervento: cinturata e messa in sicurezza la zona

La cassa musicale, dopo l’apertura del pacco

Immediatamente è stato richiesto l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato, provenienti dalla questura di Milano. Gli stessi hanno provveduto a cinturare la zona e mettere in sicurezza l’area, prima di accertare che nel parco era contenuta una vecchia cassa musicale, con ancora i fili elettrici al suo interno.