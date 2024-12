Monza: nasce l’app per il volontariato, il database di chi vuole essere utile al prossimo

Cercansi volontari a chiamata. Per chi vuole mettersi a disposizione del prossimo ma solo a spot, per chi intende donare parte del proprio tempo ma senza un impegno che sia continuativo è nata l’applicazione Volunteero promossa dalla cooperativa La Meridiana.

Un’idea nata per consentire di svolgere attività di volontariato in modo flessibile e saltuario.

Monza: nasce l’app per il volontariato, per accogliere collaborazioni saltuarie di volontari random

«È una modalità innovativa ispirata alla cultura digitale anglosassone per accedere a un mondo magari sconosciuto, ma che si vorrebbe provare a scoprire – spiega Paolo Villa, responsabile del progetto – All’utente vengono proposte missioni semplici e temporanee come ad esempio dare una mano per la gestione di una festa, offrire un aiuto durante eventi organizzati dalle strutture assistenziali come il Paese ritrovato o la rsa San Pietro, partecipare a eventi musicali ricreativi».

In questo modo è possibile accogliere collaborazioni anche saltuarie da parte di volontari random, che accetteranno di mettersi al servizio delle singole “missioni” (come vengono chiamate le proposte di volontariato a spot) in base alle proprie esigenze e alle inclinazioni personali.

Partecipare al progetto è semplicissimo e consente a diverse associazioni di mettersi in rete per promuovere l’iniziativa. Occorre registrarsi sul sito dedicato e rispondere al questionario. Una volta registrato l’aspirante volontario può visualizzare sul display le missioni disponibili nel territorio di ricerca e aderire.

«Fra le tante cose belle e innovative di questo progetto – continua Villa – è che l’app può essere utilizzata non solo dagli aspiranti volontari ma anche dalle associazioni, fondazioni e cooperative e altrettante realtà territoriali che desiderano rinvigorire le proprie squadre di volontari abituali e promuovere le proprie azioni di volontariato».

Monza: nasce l’app per il volontariato, modalità che ha coinvolto la generazione di volontari più maturi

Una modalità che piace molto e che ha coinvolto soprattutto i volontari più maturi, pensionati desiderosi di mettersi in gioco a servizio di iniziative sociali ma che spesso non sanno da che parte iniziare, e a chi rivolgersi.

Al momento dell’iscrizione all’aspirante volontario a chiamata vengono fatte alcune domande per definire il suo profilo: interessi, capacità, territorio di riferimento. Di contro le agenzie territoriali registrate possono creare le loro missioni di volontariato ed estrarre anche report di valutazione dei volontari sull’andamento delle missioni, ricevere notifiche riguardo eventuali criticità, e scambiare messaggi con altri volontari, creando così un vero e proprio database del volontariato sul territorio.