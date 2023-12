Monza: Morgan assolto dalla presunta sottrazione di beni per non pagare le tasse

Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato assolto dalla Corte d’appello di Milano dall’accusa di aver sottratto fraudolentemente i propri beni all’esecuzione dell’erario, «perchè il fatto non sussiste».

La sentenza della Corte milanese è stata comunicata via chat dallo stesso cantante. Un dispositivo che ha confermato la sentenza di assoluzione di primo grado, emessa dal Tribunale di Monza e impugnata dalla Procura brianzola.

Monza: Morgan assolto e le parole dei suoi legale

«Morgan però non è mai stato imputato per frode fiscale, ma solo per una presunta sottrazione di beni al fine di non pagare le tasse. Cosa che tra l’altro è stato dimostrato non essere vera». Lo hanno spiegato i suoi legali Rossella Gallo, Alex Ingrassia e Leonardo Cammarata, da sempre difensori del musicista. Ed è proprio a loro che lo stesso Morgan ha rivolto un ringraziamento sui social. Il cantante è stato più volte coinvolto in vicende giudiziarie a Monza in riferimento a presunti non pagamenti di alimenti all’ex moglie Asia Argento e allo sfratto della sua abitazione. Oggi, infatti, Castoldi vive a Milano. Una notizia positiva dopo la bufera X Factor che lo ha travolto e l’esclusione dal programma come giudice.