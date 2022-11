Monza Montagna celebra i 150 anni degli alpini (dopo la gita al Resegone)

Monza Montagna abbandona per una giornata la città e sale in vetta. Domenica 13 novembre è prevista la consueta gita alla Capanna Monza sul Resegone. Un luogo caro ai monzesi che è anche il punto di arrivo dell’amatissima competizione podistica Monza-Resegone. A fare da apripista, ma senza correre, saranno i soci delle società alpinistiche monzesi organizzatrici della kermesse che mette insieme sport, cultura e tradizione.

Mercoledì 16 si torna in pianura, nella sede del Binario 7, per festeggiare, a partire dalle 21, gli Alpini in occasione del 150° anniversario della loro fondazione. A dir la verità, le candeline sono state spente il 15 ottobre, data in cui nel 1872 l’allora re Vittorio Emanuele II sanciva con un Regio Decreto la nascita del Corpo delle penne nere.

Monza Montagna: Oliva e Renna per gli alpini

A meno di un mese dal compleanno, a raccontare gli Alpini saranno lo storico e divulgatore Gianni Oliva, già docente di Storia delle Istituzioni militari, autore di numerose pubblicazioni sull’argomento, e il tenente colonnello Mario Renna, Ufficiale Genio Alpino, che ha preso parte a una decina di missioni internazionali, oltre ad essere autore e giornalista. Nel corso della tavola rotonda saranno ripercorse le gesta del Corpo e saranno portate diverse testimonianze per mettere in luce il grande senso del dovere che accomuna gli Alpini.

“C’era una volta lo sci” a Monza Montagna

Non mancherà uno spaccato dedicato alla montagna, al rapporto indissolubile che lega le truppe alpine alle vette e alla perseveranza che ha permesso loro di raggiungere traguardi di eccellenza nell’alpinismo e nello sport in generale. In questa occasione sarà possibile visitare nella vasca espositiva fino alle 23.30 la mostra “C’era una volta lo sci”, a cura di Luca Bartoli, che presenta una storia sull’evoluzione dello sci e delle sue attrezzature in Italia e nel mondo dall’ultimo decennio dell’800 agli anni ’80. Informazioni: prenotazioni@monzamontagna.it.