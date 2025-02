Monza, mancata pulizia e lavoro nero al mercato: multe per 7.500 euro

Lavoro irregolare e mancata pulizia davanti alle bancarelle: controlli e sanzioni da parte della Polizia locale di Monza al mercato di piazza Cambiaghi, nel capoluogo brianzolo, giovedì 13 febbraio in mattinata. Gli agenti del Nucleo Presidio Quartieri, impegnati in un controllo e monitoraggio per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la tutela del decoro urbano, hanno elevato tre verbali ad ambulanti del mercato per la mancata pulizia degli spazi antistanti i banchi di vendita. In particolare hanno rilevato accumuli di rifiuti e sporcizia con il rischio che qualcuno potesse scivolare e cadere. I presunti responsabili hanno ricevuto verbali di 166 euro ognuno.

Monza, controlli della Polizia locale al mercato: multe per il lavoro nero

Il titolare di un banco vendita è stato invece sanzionato per l’impiego di due lavoranti in nero e hanno avviato le procedure legali inerenti. Per questo tipo di violazione, spiega la Polizia locale, a carico del titolare del banco vendita è prevista la sanzione di 3.500 euro per ogni lavoratore in nero. Tutti gli atti saranno trasmessi alla Direzione Territoriale Ministero del Lavoro.

Le operazioni di controllo – dicono ancora dal Comando – continueranno nei prossimi giorni: “per assicurare che il mercato rimanga un luogo sicuro e accogliente per tutti”.