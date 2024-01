Monza: l’organo di Cederna compie 70 anni, il concerto commemorativo ritorna al 1954 (con il Cittadino)

Settant’anni, esatti. Era il 24 gennaio 1954 quando la comunità operaia di Cederna vedeva l’inaugurazione del suo organo Balbiani, commissionato alla ditta Balbiani Vegezzi Bossi di Milano, con 33 canne. Il 24 gennaio, a settant’anni da quella prima esecuzione, la comunità pastorale San Francesco insieme al Coro Anthem ripropongono un concerto commemorativo per ricordare quel giorno.

Monza: l’organo di Cederna compie 70 anni, mercoledì 24 gennaio un concerto speciale

L’appuntamento è per mercoledì alle 21 nella parrocchia di Cederna, in piazza Santa Caterina, a Monza. Tra i brani scelti ci sono quasi tutti quelli eseguiti nel primo concerto inaugurale, allora eseguito da Gian Luigi Centemeri, musicista monzese, per anni direttore del liceo musicale Appiani. A suonare il Balbiani mercoledì 24 gennaio sarà Lorenzo Zandonella Callegher.

Monza: l’organo di Cederna compie 70 anni, in programma il concerto dell’inagurazione del gennaio 1954

«La parte organistica ricalcherà quasi tutto il programma del 24 gennaio 1954, tra cui anche una composizione realizzata dal maestro Centemeri – spiega Paola Versetti, direttore del Coro Anthem – Per quanto riguarda invece la parte corale siamo riusciti a recuperare pochissimi dei brani del concerto inaugurale. Insieme al Coro Anthem si esibirà anche il coro della comunità pastorale».

Organo Cederna articolo pubblicato su il Cittadino del 21 gennaio 1954

Un concerto che è un frammento della storia del quartiere Cederna. Il libretto di sala originale, quello del 1954, infatti, è stato recuperato grazie al libro di Alfredo Villa, “Cederna. Il Cittadino racconta», che raccoglie minuziosamente tutti gli articoli de Il Cittadino dedicati al quartiere operaio. Tra i tanti anche quello pubblicato il 21 gennaio 1954, nel quale si annunciava l’inaugurazione del nuovo organo della chiesa, che si sarebbe svolta il 24 gennaio.

«Era tempo che si sognava l’organo – si legge nell’articolo dell’epoca – la nostra chiesa era ormai arredata di tutto. Una lacuna però si notava: l’organo. Finalmente si è venuti alla decisione di affrontare la spesa tutt’altro che indifferente per la nostra parrocchia nuova e limitata».

Monza: l’organo di Cederna compie 70 anni, in distribuzione il libretto di sala originale e l’articolo del Cittadino

Nel libretto di sala che gli ospiti troveranno in chiesa mercoledì 24 ci sarà il programma originale del concerto di settant’anni fa e l’articolo de Il Cittadino di allora. Alcuni passaggi della cronaca di allora saranno letti dalla voce narrante di Bruno Montrasio.