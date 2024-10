Monza: l’ordinanza sui riscaldamenti, le nuove modalità di accensione dei caloriferi dal 15 ottobre

Tredici ore al giorno, e non quattordici, dal 15 ottobre nella fascia oraria dalle 5 alle 23. E un grado in meno negli edifici privati, rispondendo all’impegno attivo dei Comuni nella riduzione dei giorni di combustione. È l’ordinanza con cui il Comune di Monza regola l’accensione degli impianti di riscaldamento per la stagione invernale.

Monza: l’ordinanza sui riscaldamenti, limite di 19 gradi negli edifici privati

Il periodo di attività degli impianti di riscaldamento, fino al 15 aprile 2025, prevede un limite massimo di 19 gradi negli edifici privati e di 18 gradi per le attività artigianali e industriali.

“Le limitazioni relative alla fascia oraria e alla riduzione delle temperature non si applicano agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura per minori o anziani e alle strutture protette. Sono esenti, inoltre, le scuole materne e gli asili nido, le piscine e le saune”, spiega il Comune in una nota.

Monza: l’ordinanza sui riscaldamenti, dal 22 ottobre per edifici pubblici e scuole

Che continua: “Il periodo di riscaldamento è ridotto di una settimana, con avvio dal 22 ottobre e fino al 15 aprile per i soli edifici pubblici e per le scuole primarie e secondarie di I e II grado, pubbliche e private, secondo quanto indicato da Regione Lombardia”.

Monza: l’ordinanza sui riscaldamenti, la possibilità fuori dal periodo di accensione stabilito

Al di fuori del periodo di accensione stabilito, se le condizioni climatiche lo richiedono, gli impianti posso essere sempre attivati per una durata giornaliera di 7 ore.